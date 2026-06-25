Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Alüminyum işleme tesisinde patlama: Yaralanan işçi hayatını kaybetti

Alüminyum işleme tesisinde patlama: Yaralanan işçi hayatını kaybetti

17:4525/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kütahya'da alüminyum işleme tesisindeki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti
Kütahya'da alüminyum işleme tesisindeki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki alüminyum işleme tesisinde 16 Haziran'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisindeki eritme kazanında 16 Haziran'da yaşanan patlama sonucu ağır yaralanan Recep Tetik (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 1 çocuk babası Tetik'in cenazesi, ikindi vakti Gediz Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisindeki eritme kazanında 16 Haziran'da patlama meydana gelmişti.

Patlamada, yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, vücudunda ağır yanıklar oluşan Recep Tetik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.



#gediz
#Kütahya
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi