Filistin Konvoyu Irak’a geçiyor

Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenlenen Kara Konvoyu, Türkiye’deki yolculuğunun son durağı Diyarbakır’da miting düzenledi. Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde gerçekleştirilen programa, konvoyda yer alan 20 ülkeden 500’ü aşkın aktivistin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Filistin’e destek sloganları attı ve tekbir getirdi. Programda Filistin’de hayatını kaybeden çocukların yaşadıklarını anlatan tiyatro gösterisi de sunuldu.

FRANSIZ AKTİVİST MÜSLÜMAN OLDU

Diyarbakır’daki programda dikkat çeken anlardan biri de Fransız Sebastian Mıcheiot’a çiçek takdim edilmesi oldu. 46 yaşındaki Mıcheiot’un, konvoyun Adana durağında Filistin’e destek amacıyla düzenlenen etkinliklerden etkilendiği ve ardından Müslüman olduğu belirtildi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de programda yaptığı konuşmada, konvoyun İsrail’in saldırılarına ve Filistin’deki zulme dikkat çekmek, Batı Şeria’daki baskı ve işgale karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacı taşıdığını söyledi.

SIRADA IRAK VE ÜRDÜN VAR

Türkiye’de İstanbul, Ankara ve farklı kentlerden katılımlarla büyüyen konvoyun yeni güzergahı Irak ve Ürdün olacak. Konvoyun bugün Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçerek Duhok’a ilerlemesi bekleniyor. Irak’taki güzergah Duhok’un ardından Erbil, Kerkük ve Bağdat üzerinden devam edecek. Bağdat’tan sonra Felluce, Ramadi ve Tuleyha güzergahını takip edecek konvoy, Trebil Sınır Kapısı üzerinden Irak'tan ayrılarak Ürdün'e geçecek.

HEDEF RAMALLAH

Ürdün'de Ruwaişhed ve Amman üzerinden ilerleyecek konvoyun sonraki durağı Kral Hüseyin Sınır Kapısı olacak. Buradan Batı Şeria’ya geçmeyi planlayan aktivistlerin nihai hedefi Ramallah. Konvoyun 18 Ağustos’ta Ramallah’a ulaşması hedefleniyor. 20 ülkeden 500’ü aşkın aktivistin katıldığı Kara Konvoyu, güzergah boyunca düzenleyeceği etkinliklerle Filistin’deki saldırılara dikkat çekmeyi ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

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