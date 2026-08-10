Yeni nesil teröristler
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ağustos 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yeni nesil çete cephaneliği
İstanbul’da iş insanı ve esnaftan haraç isteyen Casperlar çetesinde ele geçen ağır silahlar, yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü gösteriyor. İddianameye göre çetenin cephaneliğinde uzun namlulu Colt M4-A1 ve kalaşnikoflar, uzi tabancalar, susturucu, taarruz tipi el bombaları, telsizler ile balistik çelik yelekler bulundu.
Hürmüz krizi Habur’u parlattı
Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, Türkiye üzerinden Körfez ülkelerine kara yoluyla ulaşımı yoğunlaştırdı. Irak’a açılan en önemli sınır kapılarından Habur’dan bir günde 2 bin 454 tır geçti. Irak, uzunca bir aradan sonra Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ilk beş ülkeden biri haline geldi.
Lukaku için geri sayım
Fenerbahçe’nin forvet transferi için listesinde ilk sırada yer alan Belçikalı golcü Lukaku ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Oyuncunun, kulübü Napoli ile bonservis pazarlıklarında da belli aşamaya gelindi. Transferin bu hafta bitmesi bekleniyor.
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