Yeni nesil teröristler

Konya Belediye Başkanı Altay: Larende kazısı Konya tarihine etki edecek bir keşif oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihi açısından büyük önem arz eden Larende Kapısı ve sur duvarlarının ortaya çıkarılması çalışmalarında büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik ettiklerini söyledi. Çok titiz bir çalışma neticesinde dış surların büyük bir kısmının ve Larende Kapısı’nın ortaya çıkarıldığını kaydeden Başkan Altay, “Sahib Ata ile Sırçalı arasında ortaya çıkan bulgular Konya tarihine ve Selçuklu tarihine geçecek nitelikte. Belki ileride kazılar devam ettikçe surun diğer parçalarının da çıktığına şahitlik edeceğiz ama şu anda çıkan Larende Kapısı ve etrafındaki burçlar ve surlar bile Konya tarihine etki edecek bir keşif oldu. İnşallah Rabbim tamamlamayı da nasip etsin diye dua ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.