Gazze’de Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı

TSK Deyrizor’da 300 metrelik yüzer köprü inşa etti

Suriye sahasında yıllardır emperyalist güçlerin ve terör örgütlerinin yıkarak kantonlara böldüğü Fırat Nehri üzerinde, ezber bozan tarihi bir iş birliğine imza atıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye ordusunun, Deyrizor kentinde Fırat'ın iki yakasını birbirine bağlayan 300 metre uzunluğunda devasa bir askeri yüzer köprü inşa ettiğini duyurdu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla FNSS tarafından üretilen SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü sistemlerinin aktif rol oynadığı bu operasyon, "Türkiye-Suriye el ele, güzel günlere" mesajıyla bölgedeki yeni dönemin en somut ve stratejik nişanesi oldu.