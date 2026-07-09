İsrail El Halil’de bir Filistinli ailenin daha evini yıktı

Al-Amour, evlerinin 27 yıl önce inşa edildiğini ve 4 yıl önce ikinci bir kat eklendiğini, ancak İsrail ordusunun bu yıkımları yerleşimci yolları ve yerleşim yerleri için yer açmak amacıyla gerçekleştirdiğini dile getirdi. Filistinli Ayşe Al-Amour ise, "Yaşamak için bir çadır istiyorum ve topraklarımı terk etmeyeceğim. Burada doğdum, burada yaşadım ve burada öleceğim" dedi.