İran'dan Ürdün'deki ABD Hava Üssü’ne balistik füze
16:55, 09/07/2026, Perşembe
AA
Balistik füze
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün’deki Azrak ABD Üssü'ne saldırı gerçekleştirildi.
Açıklamada, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki ABD Hava Üssü’nün 10 balistik füze ile hedef alındığı bilgisi yer aldı.
Diğer ABD üsleri de hedefte
Yapılan açıklamada ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu.
Ürdün ordusu, İran’dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiğini bildirmişti.
Ürdün Hükümet Sözcüsü ve Devlet İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, füzelere müdahale edildiğini ve etkisiz hale getirildiklerini kaydetmişti.
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