Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarında kış riski artıyor

El Salvador'da 167 milyon dolar değerinde 6.7 tonluk dev kokain operasyonu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü amansız mücadelede tarihinin en büyük darbesini indirdi. Güvenlik güçleri tarafından iki ayrı aşamada gerçekleştirilen dev operasyonlarda, piyasa değeri tam 167 milyon dolar olan 6,68 ton kokain ele geçirildi. Ülke tarihinde tek seferde yakalanan "en büyük uyuşturucu miktarı" olarak kayıtlara geçen operasyon, küresel uyuşturucu ağının Orta Amerika rotasını adeta felç etti.