Dünya Gazpromdan Türkiyede kurulacak gaz merkezi açıklaması Herkesin yararına olacak
ASYA

Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Avrupa'nın da çıkarına olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Gazpromdan Türkiyede kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
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Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan'ın Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz dağıtım merkezine yönelik yaklaşımı sorulan Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra herkesin çıkarına olduğunu belirtti.

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Zubkov, "Bu Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Avrupa, tüm taraflar için faydalı. Tek yapılması gereken bunun faydalı olduğunu anlamak ve bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak. Türkiye'nin böyle bir dağıtım merkezi kurulmasını kabul etmesi güzel" ifadelerini kullandı.

  • Zubkov ayrıca Rusya ve Azerbaycan'ın doğal gaz alışverişi konusunda iş birliği yaptığının ve bu konuda müttefik olduğunun altını çizdi.
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