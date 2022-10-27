Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan'ın Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz dağıtım merkezine yönelik yaklaşımı sorulan Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra herkesin çıkarına olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE'NİN KABUL ETMESİ GÜZEL'

Zubkov, "Bu Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Avrupa, tüm taraflar için faydalı. Tek yapılması gereken bunun faydalı olduğunu anlamak ve bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak. Türkiye'nin böyle bir dağıtım merkezi kurulmasını kabul etmesi güzel" ifadelerini kullandı.