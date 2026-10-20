Uçakta dehşet anları: 11 bin 300 metre yükseklikte acil çıkış kapısını açmaya kalkıştı

Kim Jong-un hakkında gündem olan iddia: Beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ağır bir beyin kanaması geçirerek komaya girdiği ve tedavi için Çin’e götürüldüğü iddia edildi. Uluslararası basında yer bulan söylentiler henüz doğrulanmazken, Pyongyang ve Pekin yönetimlerinden konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi.