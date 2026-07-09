La Guaira'daki deprem kurbanları La Esperanza Mezarlığı'na defnediliyor
14:40, 09/07/2026, Perşembe
AA
Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca bölgesini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yer alan La Esperanza Mezarlığı, 7 Temmuz'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Yetkililer, mezarlıkta yürütülen defin işlemlerinin denetimli olarak gerçekleştirildiğini, defnedilen cenazelerin mezarlarının haçlarla işaretlendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada ise depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, kimlik tespiti işlemleri için mezarlığa başvuruda bulunmaları çağrısında bulunuldu.
Başlıklar :La Esperanza MezarlığıVenezuelaDeprem
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