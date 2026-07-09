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NATO Zirvesi'ndeki liderler yemeğine Ahmet Kaya'nın şarkısı damga vurdu

NATO Zirvesi'ndeki liderler yemeğine Ahmet Kaya'nın şarkısı damga vurdu

14:32, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:38, 09/07/2026, Perşembe
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NATO Zirvesi'ndeki liderler yemeğine Ahmet Kaya'nın şarkısı damga vurdu
36. NATO Zirvesi

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da ağırlanan devlet ve hükümet başkanlarına Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi. Gecede sunulan menü kadar çalınan müzikler de dikkat çekti.

Ankara'da düzenlenen tarihi
NATO Liderler Zirvesi
 kapsamında verilen resmi davetlerde, Türk mutfağının seçkin lezzetleri dünya liderlerinin beğenisine sunuldu.

Zirvenin onuruna düzenlenen akşam yemeğinde, Türk mutfağının köklü geçmişini ve zengin coğrafyasını yansıtan özel bir menü ikram edildi.

Kültürel mirasın tabaklarda hayat bulduğu gecede, liderler Anadolu’nun dört bir yanından gelen yerel malzemelerle hazırlanmış eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıktı.

Menüde ne vardı

Menüde başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ile yanık Denizli yoğurdu eşliğinde zeytinyağlı sebze sote sunuldu.

Ara sıcak olarak Kayseri mantısı servis edildi. Mantıya yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşlik etti.

Ana yemekte ise liderlere iki seçenek sunuldu. İlk seçenek, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanan deniz levreği oldu. Diğer seçenek ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburgaydı.

Yemeğin tatlı bölümünde ise Sütlü Nuriye servis edildi. Tatlıya Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot eşlik etti.

Liderler bayıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dana kaburga tandır ile beğendiyi çok beğendiği, hatta yemeğin tarifinin Beyaz Saray mutfağına kazandırılması için talimat verdiği öne sürüldü.

Aynı davette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin Urla sakız enginarı ile Tokat asma soslu salatayı tercih ettiği belirtilirken, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise süt kaymaklı ve Antep fıstıklı tatlıya tam not verdi.

Müzik seçimi de dikkat çekti

Michelin yıldızlı şefler Fatih Tutak, Osman Sezener ve Sinem Özler tarafından hazırlanan menülerin, hem Çankaya Köşkü'nde hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi programlarda konuklara sunulduğu aktarıldı.

Resepsiyonda dikkat çeken ayrıntılardan biri de müzik seçimi oldu. Mynet'ten Nilgün Arabacı'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderlerin karşılandığı sırada Ahmet Kaya'nın
"Kum Gibi"
adlı eserinin enstrümantal versiyonu çalındı.
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Başlıklar :nato zirvesinato liderler zirvesiahmet kayadonald trump
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