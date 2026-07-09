Türkiye'nin en başarılı narkotik köpeği üçüncü kez 'Jardi' seçildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği "Jardi", Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından haziran ayının en başarılı narkotik köpeği seçildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-30 Haziran tarihleri arasında 11 planlı operasyon ve 1 risk analizi çalışmasında görev alan Jardi, gösterdiği üstün performansla 81 ilde görev yapan narkotik köpekleri arasında birinci oldu. Jardi, 2026 yılı içerisinde ocak, nisan ve haziran aylarında da aynı başarıya ulaşarak üçüncü kez "ayın narkotik köpeği" unvanını kazandı. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir patinin izi, güzide şehrimizin huzuruna uzanıyor. Bir yıl içinde 3 kez Türkiye'nin en başarılı narkotik madde arama köpeği seçilmek disiplinin, güçlü bağın ve sahadaki kararlılığın eseridir." ifadeleriyle Jardi ve emniyet personelini tebrik etti.