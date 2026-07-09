Resmi gündemin ötesinde: NATO'dan objektiflere yansıyan ilginç anlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, uluslararası güvenlik gündemine yön veren kritik temaslara sahne olurken, resmi görüşmeler kadar liderlerin doğal anları ve kameralara yansıyan ilginç görüntüler de dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler dünya gündemine de damga vurdu.
Ankara, dünya siyasetine yön veren tarihi bir buluşmaya, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Dünyayı şekillendiren kritik konuların masada olduğu zirve, sadece resmi oturumlarla değil; liderlerin ilginç halleri, sürpriz diyalogları ve perde arkasına yansıyan çarpıcı detaylarıyla gündeme damga vurdu.
İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'nde objektiflere yansıyan o anlar...
Macron'un gözlükleri gündem oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve boyunca çıkarmadığı gözlükleriyle öne çıktı. Macron'un bu tercihi, liderlerin selamlaşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti. İki lider arasındaki kısa diyalog, objektiflere samimi anlar olarak yansıdı.
Japon bakanın Türk kahvesi keyfi
NATO Zirvesi için Ankara'yı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi, sosyal medya hesabında Türk kahvesini övdü.
Edi Rama yine beyaz spor ayakkabılarıyla geldi
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise yıllardır vazgeçmediği beyaz spor ayakkabılarıyla bir kez daha ilgi odağı oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Rama'nın ayakkabılarını Donald Trump'a işaret ettiği anlar salonda tebessüme neden oldu.
2 metrelik başbakan fotoğraf karesine sığmadı
Yaklaşık 2 metre boyundaki Edi Rama, aile fotoğrafı çekiminde bu kez boyuyla gündeme geldi. Ön sırada yer alan Rama'nın arka sıradaki liderlerin görünmesini engellemesi üzerine kısa süreli yer değişikliği yaşandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönlendirmesiyle Rama yeniden yerine geçti.
Trump ile Meloni arasındaki mesafe dikkat çekti
Zirvenin en çok konuşulan karelerinden biri de aile fotoğrafı çekiminde yaşandı. Bir süredir diplomasi kulislerinde konuşulan Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki soğukluk, objektiflere de yansıdı. Fotoğraf çekimi sırasında Meloni'nin Trump'a bakmaktan kaçınması dikkatlerden kaçmadı.
İşte sosyal medyada viral olan ve dünya gündemine damga vuran o görüntüler
Külliye'nin kedileri yabancı basının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sevilen kedileri Lokum ve yavrusu Ak Kız da zirvenin en sıcak görüntülerinden birine imza attı. Yabancı gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği kediler, uluslararası basının objektiflerinden uzun süre düşmedi.
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