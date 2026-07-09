Elektrik faturalarında ezber bozan dönem: Fiyati beğenmeyen başka şirkete geçecek

Türkiye genelinde 21 perakende elektrik şirketi bulunurken, kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayarak onlardan hizmet almak için anlaşma yapabiliyor. Yani İstanbul'da yaşayan bir tüketici kente hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa'nın haricinde UEDAŞ Uludağ Enerji ya da Dicle Elektrik gibi firmalardan da hizmet alabiliyor. Aynı şekilde diğer iller de İstanbul'dan hizmet alıyor.