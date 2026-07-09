Elektrik faturalarında ezber bozan dönem: Fiyati beğenmeyen başka şirkete geçecek
Elektrik faturalarında kademeli tarife sisteminin devreye girmesiyle birlikte serbest tüketici uygulamasına ilgi hızla arttı. Serbest tüketici sayısı yüzde 358 yükselirken, vatandaşlar artık GSM operatörü değiştirir gibi bulundukları ilden bağımsız olarak farklı bir elektrik tedarikçisini seçip daha uygun tarifelerden yararlanabiliyor.
Elektrik faturalarında kademeli tarifeyle birlikte ikili anlaşmalara dayalı serbest tüketiciliğe ilgi arttı. GSM operatörlerinde numara taşıma uygulaması gibi elektrikte de vatandaşlar istediği perakende elektrik firmasını seçerek hizmet alabiliyorlar.
Yani İstanbul'daki bir abone kente elektrik hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa haricinde farklı bir ildeki elektrik firmasına geçerek, serbest tüketici kapsamında indirim talep edebiliyor.
"İmdatlarına serbest tüketici modeli yetişiyor"
Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tüketim limiti kapsamında konut abonelerinde yıllık 4 bin kilovatsaat (aylık ortalama 333 kilovatsaat) üzerinde tüketen vatandaşlar üst kademeye geçerek faturaları destekten çıkarılıyor.
Bu aboneler enerjinin gerçek maliyetini ödemek durumunda kalırken imdatlarına serbest tüketici modeli yetişiyor.
"Yüzde 358 artarak 860 bin 207'ye yükseldi"
Sabah'ta yer alan habere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) raporuna göre, kademeli sistem öncesinde yaklaşık 188 bin olan serbest tüketici sayısı, kademeli dönem sonrası yüzde 358 artarak 860 bin 207'ye yükseldi. Böylece tüm elektrik abonelerinin yüzde 1.66'sı serbest tüketicilerden oluştu.
En fazla serbest tüketici ise klima etkisinden dolayı faturaları katlanan Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde yer aldı. Serbest tüketim anlaşmalarına en çok sanayiciler ilgi gösterdi. 2026 yılı için elektrikte serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlenmişti.
"Kim hangi ilde olursa olsun"
Konutların neredeyse tamamına yakını serbest tüketici niteliklerini taşırken, serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebiliyor. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebiliyor.
Türkiye genelinde 21 perakende elektrik şirketi bulunurken, kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayarak onlardan hizmet almak için anlaşma yapabiliyor. Yani İstanbul'da yaşayan bir tüketici kente hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa'nın haricinde UEDAŞ Uludağ Enerji ya da Dicle Elektrik gibi firmalardan da hizmet alabiliyor. Aynı şekilde diğer iller de İstanbul'dan hizmet alıyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.