Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fırkateyn ve denizaltı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile savunma sanayiini görüştüklerini belirterek, "Özellikle gemi inşa sanayi konularını ele aldık. Adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, denizaltılar olabilir, korvetler olabilir. Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir" ifadelerini kullandı.