Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic'i kabul etti
12:57, 09/07/2026, Perşembe
AA
Karadağ Başbakanı Milojko Spajic - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü.
Kabulde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.
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