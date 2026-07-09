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Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: İsrail'den ABD'ye F-35 baskısı

Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: İsrail'den ABD'ye F-35 baskısı

09:48, 09/07/2026, Perşembe
AA
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Türkiye'ye karşı harekete geçtiler: İsrail'den ABD'ye F-35 baskısı
İsrailli Bakan, F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesi için gizli ve açık girişimlerde bulunduklarını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti. Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Maliye Bakanı Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan
Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında da bulundu.
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  • İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.
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Başlıklar :Bezalel SmotrichF-35Türkiye
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