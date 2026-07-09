Çocuklarının gözü önünde karısını bıçakla saldırdı: Cani koca tutuklandı
10:10, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Hatay’da evlatlarının gözü önünde kendisinden ayrılmak isteyen eşi S.Y.'yi elindeki bıçakla korkutarak öldüresiye döven H.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı. Karı ve kocanın ayrılma aşamasında olduğu öğrenildi.
Korkunç olay, dün Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi. H.Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y. arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada eline bıçak alan H.Y., yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme- tokat dövdü.
Olaya tepki gösteren çevredekiler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. S.Y.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü.
Eşinden şiddet gören S.Y., ifadesinde; ayrılmak istediği H.Y.'nin kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
Başlıklar :hatayboşanma davasışiddet olayı
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