Meriç'te kaybolan 25 yaşındaki Enes için Interpol sarı bülten çıkardı: 6,5 aydır iz yok

"Kardeşim buhar olup uçmadı"





Ensar Çakır’ın ablası Eylem Çakır ise soruşturmanın başından bu yana büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Kardeşim için gerekli arama çalışmalarının yeterince yapıldığına inanmıyoruz. Sürekli savcılığa başvurduk. Interpol tarafından Sarı Bülten çıkarılması için uzun süre mücadele ettik ve ısrarlarımız sonucunda bu karar alındı. Dosyaya ilk baktığımızda çok sınırlı evrak vardı. Jandarma personelinin ifadelerinin alınmasını dahi biz talep ettik. Kardeşim buhar olup uçmadı. O gün ne yaşandığının tüm yönleriyle araştırılmasını istiyoruz. Yunanistan’a gitmek için bize vize konusunda yardımcı olunmasını talep ediyoruz. Gerekirse kendi imkanlarımızla gidip araştıracağız. O gün kardeşimi görenlerin olduğu söyleniyor. Sonrasında ne yaşandığını bilmiyoruz. Tek isteğimiz kardeşimizin sağ ya da ölü bulunması ve bu belirsizliğin sona ermesidir" diye konuştu.





Soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Çakır, dosyaya yeni atanan cumhuriyet savcısının konuyla yakından ilgileneceğini öğrendiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte daha kapsamlı bir çalışma yürütülmesini beklediklerini söyledi.



