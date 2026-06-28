Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi ve organizatör tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi ve organizatör tutuklandı

21:5428/06/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Keşan-İpsala kara yolunda durdurulan bir araçta, aralarında ihraç Sayıştay başdenetçisi, ÖSYM uzmanı ve jandarma çavuşunun da bulunduğu 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İ.D. yönetimindeki araç Keşan-İpsala kara yolu üzerinde durduruldu.

Araçta bulunanların, ‘kasten yaralama’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından dosyaları bulunan sürücü ve organizatör İ.D. ile ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan istinafta dosyaları bulunan H.G., H.D., S.K.D., ihraç jandarma çavuşu V.D., ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu’nca aranan ihraç Sayıştay Başkanlığı baş denetçisi M.A. ve ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza İlamat Masası’nca aranan ihraç ÖSYM uzmanı M.G. oldukları tespit edildi.


6 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri belirlenen 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.D., H.D., S.K.D., V.D., M.A. ve M.G., tutuklandı.






#FETÖ
#Şüpheli
#Yurt Dışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SONUÇ TARİHİ 2026: Üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler hangi gün başlayacak? ÖSYM takvimi