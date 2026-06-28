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Yurt dışına çıkışı tespit edildi: Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

Yurt dışına çıkışı tespit edildi: Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

19:4428/06/2026, Pazar
AA
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Tanrıyar'ın 23 Haziran'da yurt dışına çıktığı tespit edildi.
Tanrıyar'ın 23 Haziran'da yurt dışına çıktığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturulan Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında başlatılan soruşturma sürüyor

Başsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltının ardından yakalama kararı da çıkarıldı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.



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