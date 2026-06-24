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Antalya'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

Antalya'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

18:4024/06/2026, Çarşamba
IHA
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Canlı yayında terör propagandası yapan şahıslar yüz tanıma sistemi ile tespit edilerek gözaltına alındı
Canlı yayında terör propagandası yapan şahıslar yüz tanıma sistemi ile tespit edilerek gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.D. ve Y.C.G., Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kaldıkları otel lojmanında yakalandı. Yüz Tanıma Sistemiyle tespit edilen şahıslar, "Cumhurbaşkanına hakaret ve Türk milletini aşağılama" suçlarından adli işlem başlatılarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yapan şahısların terör örgütü propagandası yaptığı yönünde ihbar alınması üzerine, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri Yüz Tanıma Sistemi (YTS) ile gerçekleştirilen analiz neticesinde, yayını gerçekleştiren şahısların kimlik ve bulundukları yeri tespit etti.



2 kişi gözaltına alındı


Ulualan Mahallesi’nde bulunan bir otel lojmanında yakalanan H.D. ve Y.C.G. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve haklarında
"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret ve kişilerin hatırasına hakaret"
suçlarından adli tahkikat başlatılan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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