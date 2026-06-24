NATO zirvesi hedefte: Ankara’da kanlı plan hazırlığındaki terörist etkisizleştirildi

Emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz teknik takip ve siber incelemeler sonucunda, TikTok platformu üzerinden Türkiye'de eylem talimatları verildiği ortaya çıktı. DEAŞ terör örgütü mensubu Muhammed Kavi’nin (25) örgüt yöneticisi Ismael Jabbar Khaleel Alhajı ile doğrudan irtibatlı olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde Kavi’nin iki farklı TikTok hesabı kullandığı saptandı. Bu hesaplardan biri üzerinden, dini istismar eden terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten "Ahlak ve Sünnet" dergisine bağlı sohbet ortamlarına katıldığı tespit edildi. Rumuzlu (@sfyn.b..uyeyne) gizli hesabı üzerinden ise doğrudan örgütün üst düzey yöneticileriyle gizli irtibatlar kurduğu açığa çıktı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ KANLI PLAN DEŞİFRE EDİLDİ

Terör örgütü yöneticileriyle kurulan bu yoğun temaslarda, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Zirvesi öncesinde büyük bir eylem hazırlığı yapıldığı deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen tahkikat ve teknik takip neticesinde, Kavi’nin her an harekete geçebilecek bir potansiyele ulaştığı değerlendirildi.

HÜCRE EVİNE GECE YARISI OPERASYONU

İkamet adresi Altındağ'da görünen ancak Haymana ilçesi Sazağa Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği belirlenen teröristin yakalanması için operasyon düzenlendi. Önceki gün saat 03:30 sıralarında, Terörle Mücadele ve Özel Harekât ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Özel harekât polislerinin içeriye giriş unsuru olarak sızması esnasında, hücre evinin içerisinden silah sesleri yükseldi.

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Teröristin, içeri giren Özel Harekât polisinin kalkanına doğrudan 4 el ateş etmesi üzerine anında karşılık verilerek çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda terörist Muhammed Kavi omuz kısmından yaralanırken, yanında bulunan eşi Nazan Kavi (25) ise kafasından vurularak etkisiz hale getirildi.

HASTANEDE KAÇIŞ GİRİŞİMİ

Çatışmanın ardından yaralı şahıslar emniyet güçlerince ivedi olarak hastaneye sevk edildi. Yaralı terörist Muhammed Kavi, hastanede kaldırıldığı bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi esnasında görevlilerin bir anlık boşluğundan faydalanarak kaçmaya teşebbüs etti. Ancak kaçış girişimi sırasında çatışmada aldığı yara ve kan kaybı sebebiyle fenalaşan Kavi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çatışmada başından yaralanan teröristin eşi Nazan Kavi’nin ise Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin yoğun güvenlik önlemleri altında devam ettiği öğrenildi. Ankara Emniyeti, NATO zirvesi öncesi şehri kana bulamayı hedefleyen hücreye yönelik geniş çaplı soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürüyor.







