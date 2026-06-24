Tarihi NATO Zirvesi için başkentte kırmızı alarm: Yollar trafiğe kapatıldı güvenlik önlemleri artırıldı

Trafiğe kapatılacak yollar





Zirve öncesi 'Kırmızı Alan' uygulaması da yapılarak, birçok noktada trafik akışı yeniden düzenlenecek. 'Kırmızı Alan' içinde olan bölgeler yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresi, Ankara Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcısı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ve geçiş güzergahları 'Kırmızı Alan' ilan edildi. Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı, Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi, Polonya Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Yaşam Caddesi, Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ve İsmet İnönü Bulvarı arası ile Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar, bu alan içinde yer aldı.