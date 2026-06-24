Tarihi NATO Zirvesi için başkentte kırmızı alarm: Yollar trafiğe kapatıldı güvenlik önlemleri artırıldı

Türkiye'nin kalbi Ankara, uluslararası arenanın en kritik ve geniş çaplı buluşmalarından birine ev sahipliği yapmak üzere gün sayıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkent, hem güvenlik hem de kentsel hazırlıklar bağlamında adeta tarihi bir seferberlik hali yaşıyor. Dünya liderlerini ağırlayacak olan şehirde, bir yandan osıkı güvenlik tedbirleri hayata geçirilirken, diğer yandan kentin çehresi bu dev organizasyonun prestijine yakışır şekilde baştan aşağı yenileniyor. Milyonlarca Ankaralının günlük yaşam rutinini doğrudan etkileyen bu tarihi organizasyon, güvenlik güçlerinin, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının hummalı çalışmalarıyla başkenti küresel siyasetin merkez üssü haline getiriyor.
Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi için tarihin en kapsamlı diplomatik hareketliliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 45 ülkenin liderini ağırlayacak olan şehirde, organizasyon öncesi güvenlik çemberi en üst seviyeye çıkarıldı. Ulaşım düzenlemelerinden kamu çalışanlarının mesai durumlarına kadar kent yaşamını doğrudan etkileyecek pek çok yeni karar hayata geçirildi.
Başkentte aralıksız denetim
Zirve güvenliği kapsamında başkentte yaklaşık 70 bin personel sahada görev alacak. Şehrin hava sahası, F-16 savaş uçakları ve gelişmiş hava savunma sistemleriyle yedi gün yirmi dört saat aralıksız gözetim altında tutulacak. Etimesgut'ta yeni açılan Ankara Havalimanı'na inerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek olan dünya liderlerinin kullanacağı Protokol Yolu başta olmak üzere, birçok kritik bulvar ve cadde kademeli olarak trafiğe kapatılacak.
Alınan olağanüstü tedbirler çerçevesinde, Beştepe ve çevresi kırmızı alan ilan edilirken, bu bölgenin güvenliği zirveden önceki son 48 saat boyunca doğrudan NATO yetkililerine devredilecek.
Kent yaşamına zirve düzenlemesi
Diplomatik trafik nedeniyle şehirdeki günlük yaşamda da önemli değişikliklere gidiliyor. 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasındaki iki haftalık süreçte başkent genelinde miting, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi her türlü açık hava etkinliği yasaklandı. Yoğunluğun en çok hissedileceği 9 ilçede kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilirken, belirlenen kritik alanlarda düğün organizasyonları dahi ancak özel izinle gerçekleştirilebilecek.
Çehresi değişen Ankara
Güvenlik adımlarının yanı sıra şehrin görünümü de dev organizasyona uygun hale getiriliyor. Liderlerin geçiş güzergahlarında bulunan binaların dış cepheleri onarılıp boyanırken, görüntü kirliliğini engellemek adına özel setler oluşturuluyor. Esenboğa Havalimanı ile kent merkezi arasındaki yollarda asfaltlama ve yaya güvenliğini artırmak için refüj korkuluğu çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Havalimanı hattındaki üst ve alt geçitler zirveye özel mesajlar barındıran panolar, billboardlar ve duvar süslemeleriyle donatılıyor. Özal Bulvarı'ndaki peyzaj çalışmalarını yöneten mühendis Fatih Çetin, ekiplerin dikey bahçe ve çevre düzenlemelerini zirveye yetiştirmek için gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcadığını belirtiyor.
Turkuaz operasyonu ile sıkı denetim
Zirve öncesi olası tehditleri bertaraf etmek amacıyla terör örgütlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında 209 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ise il genelinde üst düzey tedbirleri kapsayan "Turkuaz Operasyonu"nu başlattı.
100 noktaya kamera
Hazırlıkların zirve öncesi tamamlanması hedeflenirken, güzergahlarda da güvenlik önlemleri artırıldı. Yaklaşık 10 bin yabancı misafirin katılması beklenen 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri de alındı. Bu kapsamda, kentin giriş ve çıkış noktalarında kontroller artırıldı. Şehirdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ek olarak 100 önemli noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirildi. Zirve boyunca kentte yaklaşık 45 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı öğrenildi.
Trafiğe kapatılacak yollar
Zirve öncesi 'Kırmızı Alan' uygulaması da yapılarak, birçok noktada trafik akışı yeniden düzenlenecek. 'Kırmızı Alan' içinde olan bölgeler yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresi, Ankara Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcısı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ve geçiş güzergahları 'Kırmızı Alan' ilan edildi. Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı, Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi, Polonya Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Yaşam Caddesi, Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ve İsmet İnönü Bulvarı arası ile Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar, bu alan içinde yer aldı.