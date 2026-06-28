Edirne’de üretilen 40 milyon sazan yavrusu su kaynaklarıyla buluştu

Köse, 2025 yılında tesiste toplam 10 milyon 500 bin adet yavru sazan üretildiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Su kaynaklarının balıklandırılması projesi’ kapsamında İstanbul'a 3 milyon 696 bin 200, Bursa'ya 2 milyon 182 bin, Kırklareli'ne 1 milyon 844 bin, Tekirdağ'a 975 bin 440 ve Yalova'ya 180 bin olmak üzere toplam 8 milyon 877 bin 640 yavru sazanın bölge illerine gönderildiğini kaydetti. Edirne'de ise il genelindeki 35 göl ve gölete 1 milyon 622 bin 360 adet yavru sazan bırakıldığını aktaran Köse, böylece ilin su kaynaklarının balık varlığının daha da güçlendirildiğini belirtti.







