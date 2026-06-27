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Durdurulan araçta yakalandılar: Aralarından biri ihraç ÖSYM uzmanı

Durdurulan araçta yakalandılar: Aralarından biri ihraç ÖSYM uzmanı

18:1327/06/2026, Cumartesi
DHA
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Gözaltına alınanlardan birinin ihraç ÖSYM uzmanı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınanlardan birinin ihraç ÖSYM uzmanı olduğu belirlendi.

Edirne'de Keşan-İpsala kara yolu üzerinde polis ekiplerince durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen altı FETÖ/PDY şüphelisi ve bir organizatör yakalandı. Şüphelilerden birinin ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza İlamat Masası’nca aranan ihraç ÖSYM uzmanı olduğu tespit edildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İ.D. yönetimindeki araç Keşan-İpsala kara yolu üzerinde durduruldu.

Aralarından biri ihraç ÖSYM uzmanı

Araçta bulunanların, ‘kasten yaralama’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından dosyaları bulunan sürücü ve organizatör İ.D. ile ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan istinafta dosyaları bulunan H.G., H.D., S.K.D., ihraç jandarma çavuşu V.D., ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu’nca aranan ihraç Sayıştay Başkanlığı baş denetçisi M.A. ve ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza İlamat Masası’nca aranan ihraç ÖSYM uzmanı M.G. oldukları tespit edildi. 7 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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