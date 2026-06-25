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Enes Kanter'in başını çektiği FETÖ'cüler Ekrem İmamoğlu için yürüdü: Türkiye'ye kin kustular

Enes Kanter'in başını çektiği FETÖ'cüler Ekrem İmamoğlu için yürüdü: Türkiye'ye kin kustular

10:0425/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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FETÖ destekçileri Avrupa'da yürüyüş düzenledi
FETÖ destekçileri Avrupa'da yürüyüş düzenledi

FETÖ'cü hainler Fransa'nın Strazburg kentinde yürüyüş düzenledi. Avrupa Konseyi ve AİHM'e Türkiye'ye yaptırım çağrısı içeren mektuplar teslim edildi. Eylemde Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve FETÖ'cüler için özgürlük talep edildi.

Fransa'nın
Strazburg
şehrinde, firari
FETÖ
'cü hainlerin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından bir yürüyüş düzenlendi.

Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binalarına yapılan yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Avrupalı siyasetçiler de katılım gösterdi. Eylemde
Enes Kanter
ve Sevinç Özarslan gibi firari FETÖ'cülerin de yer aldığı bildirildi.


İmamoğlu için özgürlük talep ettiler


Yürüyüş sırasında katılımcıların Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ile FETÖ'cü Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu için özgürlük talebinde bulunduğu kaydedildi.


Özgür Özel cephesine destek


Eylemde ayrıca CHP içindeki siyasi gelişmelere değinilerek Özgür Özel ve
Ekrem İmamoğlu
çizgisine destek verildiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise eleştirildiği görüldü.

Önceki yıl düzenlenen benzer bir eylemde olduğu gibi, katılımcıların İmamoğlu maskeleri takarak destek mesajları verdiği ifade edildi.

FETÖ'cüler yürüyüşte maskeler taktı

'Türkiye'ye yaptırım' çağrısı yaptılar!


Yürüyüşün ardından Avrupa Konseyi ve AİHM yetkililerine teslim edilen mektuplarda, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması ve mahkeme kararlarının uygulanması konusunda net bir tavır alması talep edildi.

Mektupta, Türkiye'nin AİHM kararlarına uymamasının Avrupa insan hakları sisteminin güvenilirliğini sarstığı iddia edilerek durum şu ifadelerle aktarıldı:


"Sorun artık yerel bir problem olmaktan çıkıp, Avrupa insan hakları sisteminin kendi ilkelerini açık bir direniş karşısında savunup savunamayacağına dair bir test haline gelmiştir. Türkiye'ye yaptırım uygulayın."

"Bilin ki Avrupa Parlamentosu yanınızda"


Eyleme Avrupa Parlamentosu'ndan çeşitli milletvekilleri de gönderdikleri mesajlarla hainlere arka çıktı.


Almanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İsveç ve Slovenya'dan temsilcilerin mesajlarının okunduğu etkinlikte, Hollandalı Milletvekili Raquel García Hermida-Van Der Walle katılımcılara şu sözlerle seslendi:


  • "Değerli Türk dostlarım, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlük için mücadeleye devam etmek, çok ama çok ciddi ve önemli bir dönemle yüzleşmek üzere Strazburg'da bir araya geldiğinizi biliyorum. Bu değerlere olan bağlılığınız için sizi takdir ediyorum, ki bunlar sizin değerleriniz, ama aynı zamanda bizim Avrupa değerlerimiz. Ve bu mücadeleyi sürdürmeniz için sizi cesaretlendirmek istiyorum. Bilin ki Avrupa Parlamentosu yanınızda."


Hollanda Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Thomas Bruning ise FETÖ'cü Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu'nun basın özgürlüğü için mücadele ettiğini savundu.


Eyleme katılan FETÖ'cü hain Hilal Nesin adlı şahıs yürüyüşteki Türkiye'ye olan nefretini şu sözlerle ifade etti:


"Demirtaş, İmamoğlu, Cumartesi Anneleri için buradayım. 15 Temmuz olmasaydı Demirtaş içerde olmazdı; CHP 15 Temmuz'a inanmasaydı İmamoğlu cezaevinde olmayacaktı."

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