Enes Kanter'in başını çektiği FETÖ'cüler Ekrem İmamoğlu için yürüdü: Türkiye'ye kin kustular

"Değerli Türk dostlarım, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlük için mücadeleye devam etmek, çok ama çok ciddi ve önemli bir dönemle yüzleşmek üzere Strazburg'da bir araya geldiğinizi biliyorum. Bu değerlere olan bağlılığınız için sizi takdir ediyorum, ki bunlar sizin değerleriniz, ama aynı zamanda bizim Avrupa değerlerimiz. Ve bu mücadeleyi sürdürmeniz için sizi cesaretlendirmek istiyorum. Bilin ki Avrupa Parlamentosu yanınızda."