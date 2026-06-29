Edirne'de acılı ağabeyden reflektör çağrısı: Kaza noktasında sesini duyurdu

Bizim içimiz yandı, üzerinden yıllar geçmiş olsa da içimiz halen yanıyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz reflektörlerin fiyatı 700 lira. Bugün 700 liralık reflektör hayat kurtarır. Bunu ben her yıl dile getirdim, yine de dile getirmeyi düşünüyorum. Çünkü burada iş kolluk kuvvetlerine de düşüyor. Ben buradan kolluk kuvvetlerine sesleniyorum; reflektörü olmayan araçlara reflektör takmalarını talep edin, cezalarınız caydırıcı olsun, daha sert cezalar olmalı. Bir de traktörler üç yılda bir muayeneye giriyorlar. Traktörlerin arkasında reflektörleri olması lazım. Römorkları da muayeneye alsınlar, muayenesi olmayan, reflektör olmayan araçlara da dikkatle bakılması gerekiyor. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bizim içimiz yandı. Bir başkasının içi yanmasın. 700 liralık reflektör hayat kurtarır bugün"