İtfaiyeden zamana karşı operasyon: Kuyuya düşen kuzu için seferber oldular

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabyalar mevkisinde bir kuzu 15 metrelik kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyunun derinliği ve dar yapısı nedeniyle dikkatli bir çalışma yürüttü. Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen çalışmayla kuzu bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı.