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İtfaiyeden zamana karşı operasyon: Kuyuya düşen kuzu için seferber oldular

İtfaiyeden zamana karşı operasyon: Kuyuya düşen kuzu için seferber oldular

22:284/07/2026, Cumartesi
IHA
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Edirne’de 15 metrelik kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Edirne’de 15 metrelik kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

Edirne'de 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kuzu, güvenlik önlemleri altında yürütülen dikkatli çalışmaların ardından kurtarıldı. Vatandaşlar ekiplerin özverili mesaisini takdirle karşıladı.

Edirne’de 15 metrelik kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmaların ardından kurtarıldı.


Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabyalar mevkisinde bir kuzu 15 metrelik kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyunun derinliği ve dar yapısı nedeniyle dikkatli bir çalışma yürüttü. Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen çalışmayla kuzu bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı.


Kurtarma operasyonunun ardından kuzu sahibine teslim edilirken, vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasını takdirle karşıladı.



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