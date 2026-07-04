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İzmir'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

İzmir'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

16:454/07/2026, Cumartesi
AA
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Kaleli'nin telefonunun en son Kuruçeşme Mahallesi'nde sinyal verdiğini belirlenmişti
Kaleli'nin telefonunun en son Kuruçeşme Mahallesi'nde sinyal verdiğini belirlenmişti

İzmir'in Menderes ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi Buca ilçesinde bulundu. Kaleli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'dan itibaren Ertan Kaleli'den (31) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kaleli'nin telefonunun en son Kuruçeşme Mahallesi'nde sinyal verdiğini belirledi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, Kaleli'nin cesedine Kaynaklar Mahallesi'nde ulaşıldı.

Kaleli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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