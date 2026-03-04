İzmir’de kaybolan yaşlı adam termal dronla bulundu

İzmir’de kayıp olarak aranan 87 yaşındaki adam, jandarma ekiplerinin termal dron ile yaptığı arama sonucunda sağ olarak bulundu.

1 /7 Tire ilçesi Saruhanlı Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Kocamanoğlu’nun (87) kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

2 /7 İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara 25 jandarma, 10 AFAD ve 3 TAKED personeli katıldı. Kocamanoğlu’nun evi ve çevresinde detaylı arama tarama faaliyeti yürütüldü.

3 /7 Termal dron ile yapılan kontroller sırasında arazide bir ısı kaynağı tespit edildi. Bölgeye yönelen ekipler, kayıp adamı evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede sağlıklı bir şekilde buldu.

4 /7 Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, ekipler tarafından güvene alındı.

5 /7 Gerekli sağlık kontrolleri tamamlanan Kocamanoğlu, sağ salim ailesine teslim edildi.

