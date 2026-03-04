Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir’de kaybolan yaşlı adam termal dronla bulundu

İzmir’de kaybolan yaşlı adam termal dronla bulundu

23:074/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

İzmir’de kayıp olarak aranan 87 yaşındaki adam, jandarma ekiplerinin termal dron ile yaptığı arama sonucunda sağ olarak bulundu.

Tire ilçesi Saruhanlı Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Kocamanoğlu’nun (87) kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

 İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara 25 jandarma, 10 AFAD ve 3 TAKED personeli katıldı. Kocamanoğlu’nun evi ve çevresinde detaylı arama tarama faaliyeti yürütüldü. 

 Termal dron ile yapılan kontroller sırasında arazide bir ısı kaynağı tespit edildi. Bölgeye yönelen ekipler, kayıp adamı evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede sağlıklı bir şekilde buldu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, ekipler tarafından güvene alındı.

Gerekli sağlık kontrolleri tamamlanan Kocamanoğlu, sağ salim ailesine teslim edildi.

#İzmir
#Kayıp
#Yaşlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?