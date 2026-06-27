Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Saros Körfezi’nde acı olay: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Saros Körfezi’nde acı olay: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

21:4227/06/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Çağlar Orakçı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Çağlar Orakçı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Edirne’nin Enez ilçesinde Saros Körfezi’nde serinlemek için denize giren 33 yaşındaki Çağlar Orakçı, bir süre sonra suda hareketsiz halde bulundu. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Orakçı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahilinde, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz halde bulunan Çağlar Orakçı (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor

Olay, öğle saatlerinde Enez ilçesindeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren ve bir süre sonra suda hareketsiz kalan Çağlar Orakçı, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Enez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Orakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çağlar Orakçı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Orakçı'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Edirne
#Saros Körfezi
#Enez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi