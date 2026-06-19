Tarih suya indi: Fatih Sultan Mehmet artık Saros’un derinliklerinde, İbrice Limanı dalış cenneti oluyor

‘DÜNYA’NIN EN GÜZEL KÖRFEZİ’NDEYİZ’





Açılışta konuşan Vali Sezer, Saros Körfezi ve çevresinin büyüleyici ve güzel topraklar olduğunu dile getirdi. Sezer, "Dünyanın en güzel körfezindeyiz ve en temiz suyuna sahip, kendini temizleyebilen, yenileyebilen bir doğaya sahip bir alanda bulunuyoruz. Aynı zamanda sadece burası deniz değil tarih ve kültürün de birleştiği, kazı çalışmalarının olduğu ve birçok medeniyete aslında ev sahipliği yapan bir alanın içerisindeyiz. Ne kadar bu alanla ilgili olarak kelimelere döksek bunun yetersiz olacağını düşünüyorum. Gerçekten dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Burası da koskoca bir limana sahip. Aynı zamanda dalış turizm açısından da isminin duyulduğu önemli bir lokasyon...