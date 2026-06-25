Drift ve makas pahalıya patladı: Alkollü sürücüye 257 bin lira ceza

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobille drift yapan ve makas atan alkollü sürücü B.D.’ye toplam 257 bin 719 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 10 ay süreyle el konuldu, 60 gün trafikten men edilen otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yaptıkları kontrolde B.D. yönetimindeki otomobilin 19 Mayıs Caddesi üzerindeki Uzunköprü Meslek Yüksekokulu önü, İtfaiye Işıklı Kavşağı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde drift yaparak ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Otomobil, polis ekipleri tarafından Sanayi Işıklı Kavşağı’nda durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü B.D.’nin 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi. B.D.’ye, ‘drift yapmak’, ‘makas atmak’, ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlamalarıyla toplam 257 bin 719 lira idari para cezası uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı. B.D.’nin ehliyetine 10 ay süreyle el konulurken, 60 gün süreyle trafikten men edilen otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.