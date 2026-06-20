Edirne’de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon iki araca ardından duvara çarptı

Can kaybı yaşanmadı





Maddi hasarın büyük olduğu kazada en sevindirici gelişme ise herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması oldu. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaparken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.



