Eğitimli köpeklerle bularak kilosunu 20 bin TL'ye satıyor: İstanbul'dan Çanakkale'ye birçok ilde yetişiyor

Türkiye'de beyazımsı ve siyah trüf türlerinin yaygın olduğunu ifade eden Croatto, beyazımsı trüfün mart-nisan aylarında, siyah trüfün ise yazlık ve kışlık türleriyle farklı dönemlerde toplandığını anlattı. Kışlık siyah trüfün özellikle yüksek rakımlı bölgelerde eylül-ekim aylarında çıktığını aktaran Croatto, bu türün kilogram fiyatının 350 Euro'ya kadar ulaşabildiğini söyledi. 350 Euro, yaklaşık 20 bin TL'ye tekabül ediyor.