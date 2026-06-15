Eğitimli köpeklerle bularak kilosunu 20 bin TL'ye satıyor: İstanbul'dan Çanakkale'ye birçok ilde yetişiyor

İtalya’da çocuk yaşlarda tanıştığı trüf mantarını mesleğe dönüştüren Tuncay Croatto, yıllar sonra geldiği Edirne’de yeni bir girişim başlattı. Bölgedeki doğal potansiyeli değerlendiren Croatto, eğitimli köpeklerle topladığı mantarları ihraç ederek hem üretime hem de ekonomiye katkı sağlıyor.
Dünyanın en değerli mantar türleri arasında gösterilen trüf mantarı, Edirne’de bir girişimcinin hayatını değiştirdi. İtalyan baba ve Türk annenin oğlu olan Tuncay Croatto, Türkiye’deki potansiyeli keşfettikten sonra başladığı trüf mantarı avcılığını ihracat başarısına dönüştürdü.
Bir süre toplayıcılık yaptıktan sonra İtalya’daki bağlantılarını değerlendiren Croatto, Türkiye’nin farklı şehirlerinden temin ettiği mantarları ihraç etmeye başladı. Croatto, trüf mantarının doğada zor bulunması nedeniyle değerli olduğunu söyledi. Fiyatların sezon içinde değişkenlik gösterdiğini belirten Croatto, "Sezon başında ürün az olduğu için fiyatlar yüksek oluyor. Kilogram başına yaklaşık 150 Euro'dan başlıyor, sezon ilerledikçe 50 Euro'ya kadar düşebiliyor" dedi.
Türkiye'de beyazımsı ve siyah trüf türlerinin yaygın olduğunu ifade eden Croatto, beyazımsı trüfün mart-nisan aylarında, siyah trüfün ise yazlık ve kışlık türleriyle farklı dönemlerde toplandığını anlattı. Kışlık siyah trüfün özellikle yüksek rakımlı bölgelerde eylül-ekim aylarında çıktığını aktaran Croatto, bu türün kilogram fiyatının 350 Euro'ya kadar ulaşabildiğini söyledi. 350 Euro, yaklaşık 20 bin TL'ye tekabül ediyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinden ürün tedarik ettiğini dile getiren Croatto, Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kırklareli, Keşan, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Denizli'nin Çivril ilçesi ve Uşak'tan mantar temin ettiklerini söyledi. Croatto, siyah trüfün yüksek rakım ihtiyacı nedeniyle Çorum, Bayburt ve Erzurum'un Aşkale ilçesi gibi bölgelerde de görüldüğünü kaydetti.
Trüf mantarının yüksek pH değerine sahip toprakları ve güneş alan seyrek meşe ormanlarını sevdiğini vurgulayan Croatto, yılda yaklaşık 1 ton ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. İklim değişikliğinin üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Croatto, İtalya başta olmak üzere bazı ülkelerde trüf mantarı yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların arttığını sözlerine ekledi.