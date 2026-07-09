Kanalizasyon kazısında göçük: İşçi son anda kurtarıldı

Bursa'da gece yarısı kundaklama kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde plakasız bir motosikletle olay yerine gelen ve yüzünü kapatan şüpheli, 16 N plakalı park halindeki otomobili yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, şüpheli motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin motosikletle olay yerine geldiği, otomobile yaklaşarak ateşe verdiği ve ardından hızla kaçtığı görüldü. Kısa süre içinde büyüyen alevler aracı tamamen sararken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tamamen yanarak kül oldu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kundaklama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.