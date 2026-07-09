Kanalizasyon kazısında göçük: İşçi son anda kurtarıldı
09:46, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Toprak altında nefes kesen kurtarma
Adıyaman'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında ismi öğrenilemeyen ve su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi, göçük altında kaldı.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından işçiyi göçük altından çıkardı. Sağlık görevlilerine teslim edilen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Başlıklar :Adıyamankanalizasyongöçük
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