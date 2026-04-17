Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: Can kaybı var

13:1117/04/2026, Cuma
DHA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Ramazan Küren (55) toprak altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Küren'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'nın Sancaklıbozköy Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İşçilerden Ramazan Küren (55) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Küren'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Küren'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



