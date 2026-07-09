Bakan Uraloğlu'ndan Türksat 6A açıklaması: 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan Türksat 6A ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 21 Nisan 2025'te resmen hizmete alınan uydunun 42 derece doğu yörüngesindeki görevine devam ettiğini kaydederek, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ile ürettiğimiz Türksat 6A geniş kapsama alanıyla ülkemizin uzay ve haberleşme kapasitesi için önemli bir kilometre taşı oldu" dedi.

'YERLİLİK VE MİLLİĞE ÖNEM VERDİK'

Türksat 6A için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki çalışmaların, 15 Aralık 2014'te başladığını ve yaklaşık 10 yıl sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandığını hatırlattı. Türksat 6A Projesi kapsamında yerlilik ve milliğe önem verdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaştırdığımız uydumuz için 84 yerli ve milli uydu ekipmanın üretimi yapıldı. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTech ve TUSAŞ'ın ürettiği bileşenler test edilip uyduya entegre edildi. Tüm testleri başarıyla geçen uydumuzu, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinden 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlattık. 28 Aralık 2024'te ise nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu boylamına ulaşan uydumuzun ilk test yayınını da 17 Şubat 2025'te gerçekleştirdik. Böylece Türksat 6A ile ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık" ifadelerini kullandı.

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'TÜRKSAT'IN SUNDUĞU HİZMET KAPASİTESİ ARTTI'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uydu serüveninin 1994'te Türksat 1B uydusuyla başladığını anımsatarak, "Bugün Türksat; 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki 6 aktif uyduyla, dünya uydu operatörleri arasında yer alıyor. Jeosenkron yörüngede görev yapan Türksat 6A, başta televizyon yayıncılığı olmak üzere acil durum haberleşmesi gibi kritik hizmetleri geniş bir coğrafyada sunuyor. Türksat 6A sayesinde televizyon yayını yapan uydular yedeklenebilir hale gelirken Türksat'ın sunduğu hizmet kapasitesi de arttı" açıklamasında bulundu.

Türksat 6A ile birlikte Türkiye'nin kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Uzay vatanımızdaki egemenliğimizi, teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. Bugün Türksat, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını Türksat 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik. Bugün yalnızca Türksat 6A üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. Tüm TÜRKSAT uydularımız ise artık 111 ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor" dedi.

'YURT DIŞI MERKEZLİ KANAL SAYISINDAKİ ARTIŞ REKOR DÜZEYDE OLDU'

Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam TV kanal sayısının da 532'ye ulaşarak 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A uydusunun hizmete girmesiyle sağlanan Güney Asya açılımı, Türksat'ın küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesini tarihi bir rekor taşırken, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan kanal sayısı sadece bir yılda yüzde 20'lik artış yakaladı. Yurt dışı merkezli kanal sayısındaki artış ise 5 yılda yüzde 50 gibi rekor düzeyde oldu" dedi.

'7A UYDUSU, TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEK VİZYONUNUN TAŞIYICISI OLACAK'

Bakan Uraloğlu, 2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayısının da 2025 yılı sonu itibarıyla 171'e yükseldiğini de belirterek, söz konusu artışla Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracat hacminin de rekor düzeye taşındığını ifade etti. Uraloğlu, Türksat'ın uzaydaki haberleşme kapasitesini artırma hedefi kapsamında Türksat 7A'ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokolün, Türksat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında 19 Haziran 2025’te imzalandığını belirterek, protokol ile Türksat 7A'nın yapım sürecine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin çerçevesinin belirlendiğini ifade etti. Türksat 7A projesinin, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "2029 yılında hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle 7A uydusu, Türkiye’nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır. Hizmete alındıktan sonra ülkemizin uzaydaki bağımsızlığının güçlü bir simgesi olarak varlığını sürdürecektir" dedi.

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