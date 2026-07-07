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Cevdet Yılmaz’dan NATO Zirvesi'nde net mesaj: Türkiye savunma ihracatında gözünü ilk 10'a dikti

Cevdet Yılmaz’dan NATO Zirvesi'nde net mesaj: Türkiye savunma ihracatında gözünü ilk 10'a dikti

13:24, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 13:31, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Cevdet Yılmaz’dan NATO Zirvesi'nde net mesaj: Türkiye savunma ihracatında gözünü ilk 10'a dikti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Zirvesi kapsamında savunma sanayisinde yaşanan küresel dönüşüme ve Türkiye'nin bu alandaki durdurulamaz yükselişine dikkat çeken kritik açıklamalarda bulundu. Yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edildiği günümüzde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde erken hamle yapmanın avantajlarını topladığını vurgulayan Yılmaz, Türk savunma sanayisinin küresel arenada birinci lige yükselme hedefine emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Savunma sanayisinin son yıllarda geçirdiği yapısal değişimin altını çizen Yılmaz, Türkiye'nin artık sadece belli başlı alanlarda değil; hava, kara, deniz, siber ve uzay olmak üzere tüm stratejik cephelerde tam kapsamlı bir ürün yelpazesine sahip olduğunu belirtti. Bu stratejik vizyon ve kararlı adımlar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıkması, ülkenin savunma alanındaki tam bağımsızlık yürüyüşünün en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"NATO yeni bir döneme adım atıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Türkiye içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır. Bugün Türkiye dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz.

Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birinci ligde olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, devlet, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı yüzde 80'i aşmıştır.

Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye bugün tüm dünyanın takdirini kazanmış İHA ve SİHA'larıyla elektronik harp sisteminden savaş gemilerine, beşinci nesil savaş uçağından derin taarruz yeteneklerine kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemleri üretebilmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir. Savunma sanayinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir"


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Başlıklar :NATO zirvesiCevdet Yılmazson dakika
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