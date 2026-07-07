Kocaeli'de fabrika yangını: Ekipler seferber oldu
13:12, 07/07/2026, Salı
AA
Kocaeli
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yoğun dumanın yükseldiği fabrikada alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Gündem
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Dünya
İspanya alevlere teslim: Orman yangınları büyüyor 500 kişi tahliye edildi
Gündem
İzmir’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.