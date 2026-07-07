Kocaeli'de fabrika yangını: Ekipler seferber oldu

Firari katilin saklandığı adresten cephanelik ve uyuşturucu çıktı

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan M.E. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.