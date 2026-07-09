NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi Sinem Özler resmi davet menüsünü ve yaşadığı gururu anlattı: 'Tabakların hepsi boştu'

Özler, burada çok büyük bir ekip çalışması olduğunu dile getirerek, "Üç şef olarak çeşitli kategorilerde yemeklerimizi hazırladık. Üç şef ve ekipler olarak gittik. Herkes kendi alanında menülerini oluşturdu. Tamamı Türk mutfağı, Anadolu mutfağı. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin zaten bu konuda çok özel yaklaşımı var. Bir kadın şef olarak ben de davet aldım. Bu açıdan çok mutluyum. Emine Hanım özellikle yemekle ve ağırlamayla bizzat kendisi ilgilendi." diye konuştu.





Şeflerden istenenin davetlilere Türk mutfağını ve kültürünü yansıtmak olduğunu aktaran Özler, orada geçirdikleri iki günün çok özel ve stresli olduğunu anlattı.