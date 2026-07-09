Depo gibi evler: Binlerce makaron ve yüzlerce kilo tütün ele geçirildi
17:49, 09/07/2026, Perşembe
IHA
Tokat’ta kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin kaçak ürün ticareti yaptığını belirledi.
Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilere ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 bin 260 içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 113 bin bandrolsüz boş makaron, 240 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün, 10 bin bandrollü boş makaron, 219 paket bandrollü kıyılmış tütün, 100 bandrolsüz puro ile 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Gündem
Kaçakçılara ağır darbe: 272 paket tütün ele geçirildi
Gündem
Adana ve Konya’da 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.