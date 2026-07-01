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Kaçakçılara ağır darbe: 272 paket tütün ele geçirildi

Kaçakçılara ağır darbe: 272 paket tütün ele geçirildi

17:031/07/2026, Çarşamba
IHA
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Niğde’de kaçak tütün operasyonu
Niğde’de kaçak tütün operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda bir şüphelinin aracında yapılan aramada 272 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli şahıs da yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahıs da ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.


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