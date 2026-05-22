Niğde’de kaçak tütün operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

15:3122/05/2026, Cuma
Niğde İl emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirilirken 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde ve Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Toplum düzeninin ve halk sağlığının korunması, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile vergi kaybının önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 356 bin 640 adet doldurulmuş makaron, 515 paket gümrük kaçağı sigara, 74 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 25 adet elektronik sigara, 18 adet elektronik sigara likiti ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




