Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da DEAŞ operasyonu: 16 zanlı yakalandı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 16 zanlı yakalandı

12:3422/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
16 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
16 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde, Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunup "uyuyan hücre" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 zanlının kimliğini tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla dron destekli operasyonda, aralarında sözde sorumlu düzeyinde bulunanların da yer aldığı 16 Suriye ve Irak uyruklu şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#Adana
#deaş
#gözaltı
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl Dışı Tayin SONUÇLARI SORGULAMA(TAM İSİM LİSTESİ): İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?