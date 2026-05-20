DEAŞ’a operasyon: Üç ilde 110 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalarda, örgüt yanlısı faaliyet yürüten İshak Baysal ve Tekin İreç isimli kişilerin örgüt yanlılarına sözde liderlik ederek Sultanbeyli, Kartal ve Sancaktepe'de kendilerine ait yasa dışı dernek ve mescitlerde ders ve sohbet düzenlediklerinin belirlendiği kaydedildi. Yasa dışı mescitte yaşı küçük çocuklara da eğitim verildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin İstanbul'da bulunan ailelerinin ihtiyaç ve giderlerini karşılamak amacıyla müzahir kitleden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları ve ailelerinin cezaevi ziyaretlerini organize ettikleri tespitine yer verildi. İstanbul'da 6 ilçede ve Bursa'da toplam 106 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 112 şüpheliden 110'u gözaltına alındı.