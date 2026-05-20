MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Uyuşturucu karteli elebaşı İstanbul'da yakalandı

Almanya tarafından uluslararası seviyede 'difüzyon mesajı' ile aranan yabancı uyruklu şüpheli V.B., Şişli'de gözaltına alındı. Şüphelinin, mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürüttükleri çalışmada, yabancı uyruklu V.B.'nin bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı ve uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmaların devamında, Almanya tarafından 'difüzyon mesajı' ile aranan şüphelinin Şişli'de bulunduğu adres tespit edildi. Bu sabah düzenlenen operasyonda yakalanan V.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.