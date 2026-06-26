Ülke genelinde topyekûn temizlik: Suç örgütlerine şafak operasyonu

Türkiye genelinde suç örgütlerine ve örgütlü suç faaliyetlerine yönelik bugüne kadarki en kapsamlı adli operasyon zincirlerinden biri gerçekleştirildi. Pek çok ilde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara yönelik ülke genelinde şafak operasyonları düzenlendi.





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Bu sabah itibarıyla başlangıçta 41 ilde 48 operasyon planlanmışken, gün içinde devam eden süreçle birlikte 12 ilde daha harekete geçilmesiyle operasyon kapsamındaki il sayısı 53’e yükseldi.

Ülke genelinde kesintisiz devam eden dalga kapsamında toplam bin 37 şüpheliye yönelik adli işlem yürütülüyor. Kolluk kuvvetlerinin titiz takibiyle şu ana kadar 549 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 16 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.





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HÜCRE EVLERİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Suç örgütlerinin lojistik ve silah temin ağlarına darbe vurulan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet muhafaza altına alındı. Operasyon birimlerince yapılan baskınlarda; 4 adet kalaşnikov (AK-47 tipi) otomatik tüfek, 1 adet Thomson otomatik tabanca, 162 adet tabanca, 10 adet uzun namlulu silah, 38 adet av tüfeği ve pompalı tüfek, 15 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca yasa dışı silah üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atölye aletleri, 10 bini aşkın silah parçası, 87 adet şarjör ve 7 bin 395 adet fişek/kartuşun yanı sıra 4 adet kılıç, 1 adet kelebek bıçak, 9 adet sustalı bıçak, 11 adet muşta ve 1 adet satır ele geçirildi. Bazı adreslerde ele geçirilen çok sayıdaki mühimmata ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR DARBE

Örgütlerin finansmanında önemli yer tutan uyuşturucu ağlarına yönelik adreslerde de arama yapan ekipler, sentetik haplar ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Bu doğrultuda, 7 bin 753 adet sentetik ecza hap, 5 bin 421 adet ecstasy hap, 238 adet Captagon uyuşturucu hap, 73 adet Lyrica sentetik etkili hap, 53 adet uyuşturucu hap ile birlikte 12,55 gram metamfetamin, 154,39 gram sentetik kannabinoid, 80,61 gram bonzai, 207,65 gram skunk, 48 gram A-M uyuşturucu ham maddesi, 37,87 gram esrar/kubar esrar/marihuana/tütünle karışık esrar, 3,11 gram uyuşturucu madde ve 0,74 gram fubinica bulundu. Aramalarda ayrıca 8 adet kenevir tohumu, 2 adet bong aparatı ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas teraziye el konuldu.

MİLYONLARCA LİRALIK SUÇ GELİRİNE VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Çetelerin ekonomik damarlarını kesmeye yönelik mali incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok yüksek miktarda nakit para, altın ve mülke el konuldu. Operasyon listesinde; 426 bin 700 TL, bin 100 Euro, 200 Dolar nakit paranın yanı sıra 563,72 gram altın, 10 adet Cumhuriyet altını, 1 adet iki buçukluk altın, 5 adet bilezik, 4 adet küpe, 8 adet yüzük, 1 adet gerdanlık ve 1 adet bileklik yer aldı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 125 adet senetten 7’sinin toplam değerinin 11 milyon TL olduğu tespit edildi. Ayrıca alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu defterler ve çeşitli dokümanlar incelenmek üzere alınırken, yürütülen soruşturmada 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına doğrudan el konuldu. Aramalarda 2 adet daire ve araç satış sözleşmesi de ele geçirildi.

KRİPTO İLETİŞİM VE DİJİTAL HAFIZA YAKIN MARKAJDA

Örgütsel iletişimin şifrelerini çözmek amacıyla şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal siber birimlerce incelemeye alındı. Bu kapsamda 45’i gümrük kaçağı olmak üzere toplam 163 adet cep telefonu, 46 adet SIM kart, 13 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet masaüstü bilgisayar, 42 adet USB bellek, 2 adet tablet bilgisayar, 2 adet kart okuyucu ve kart ele geçirildi. Suçla ilgili kayıtların yer aldığı 6 adet hesap defteri, 2 adet ajanda ve not kâğıtları üzerindeki dijital veri inceleme işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

KAÇAKÇILIK VE "CHANGE" ARAÇ ŞEBEKELERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonun bir diğer ayağını ise kamu düzenini ve ekonomiyi tehdit eden kaçakçılık faaliyetleri oluşturdu. Adreslerde yapılan aramalarda kulaklık, parfüm, süpürge, termos gibi ürünlerden oluşan 290 adet emtia, 69 paket ısıtılmış sigara, 4 paket nargile tütünü, 22 bin 200 adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron, 11,2 kilogram kıyılmış açık tütün, 20 paket sigara sarma kâğıdı, 1 adet sarma kâğıdı ve 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Aynı zamanda motor ve şase numaralarını değiştirerek piyasaya araç süren şebekelere yönelik de ciddi bulgulara ulaşıldı. Operasyonda, yurt dışına çıkış süresi geçmiş ve aranması bulunan 1 adet BMW, kazalı ve çekme belgeli 1 adet BMW, 2 adet yurt dışı plakalı araç, 1 adet şasesi kazınmış araç, çalıntı kaydı bulunan 1 adet Fiat Doblo ve hacizli/yakalamalı durumdaki 1 adet Nissan marka araç ele geçirildi.

Tüm bu araçların kapı aralarına yapıştırılmak üzere hazırlanan sahte şase numarası etiketleri, 1 adet Volvo marka sandık motor, 2 adet motor numarası kazınmış motor bloğu, 2 adet motor numarası bulunmayan motor bloğu ile aynı motor numarasına sahip 2 adet motor ve motor bloğu da muhafaza altına alındı.

TARİHİ ESERLER VE EYLEM MALZEMELERİ YAKALANDI

Baskın yapılan adreslerde suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen diğer materyaller de tek tek toplandı. Operasyonlarda 6 adet tarihi sikke, 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, finansal işlemlerde kullanılan 4 adet POS cihazı ile 11 adet kredi kartı bulundu. Ayrıca iş yeri kurşunlama olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet motosiklet, 1 adet motosiklet kaskı, 1 adet motosiklet plakası, kar maskesi, 1 adet siyah balistik çelik yelek ve 1 adet siyah mont görünümlü balistik yelek ele geçirilerek koruma altına alındı.

SORUŞTURMALAR ÇOK YÖNLÜ OLARAK DERİNLEŞTİRİLİYOR

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen soruşturmaların tek bir odakla sınırlı kalmadığı öğrenildi. Adli makamlarca yürütülen süreç, suç örgütleri, yasa dışı silahlanma, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, change araç faaliyetleri, suç gelirleri, silah temin ağları, dijital materyallerdeki bağlantılar ve örgütsel iletişim kanalları yönünden çok yönlü olarak derinlemesine sürdürülüyor. Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemleri ve delil analizlerinin ardından adli sürecin yeni gözaltılarla genişleyebileceği belirtiliyor.







