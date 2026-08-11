Mekke İttifakı daha da büyümeli
Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Ağustos 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Ağustos 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Elektriğin 'TANAP’ında ilk adım
Hazar’ın yeşil enerjisini Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak dev projede düğmeye basıldı. “Elektriğin TANAP’ı” olarak nitelendirilen projenin ilk somut halkası olan 1.000 megavatlık Zengezur hattının inşası Azerbaycan’da başladı. Kazakistan ve Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinin de ilerleyen dönemde elektrik koridoruna dahil edilmesi planlanıyor.
Alimlerden destek: Mekke İttifakı daha da büyümeli
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ortak savunmayı da öngören Mekke Anlaşması, İslam dünyasında büyük umutla karşılandı. Dünya Müslüman âlimler Birliği, İslam dünyasının birliği ve bağımsızlığı açısından önemli bir adım olarak gördüğü bu anlaşmanın yeni katılımlarla büyümesi çağrısı yaptı.
Süper Lig'e Türk damgası
Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek 18 takımın 12'sinde Türk, 6'sında yabancı teknik direktörler görev alacak. Ligde son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar, bu başarıyı Türk teknik direktörler yönetiminde kazandı. Bu sezon görev alacak hocalar içinde şampiyonluk yaşayan tek isim Okan Buruk.
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