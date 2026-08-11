Şehit aileleri ve gazilere kapsamlı hak

Düzenlemeyle bazı aylıklara taban tutar getirilirken gazi ve malullere yapılan ilave ödeme artırılacak. Kanunla erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillere bağlanacak toplam aylık için taban tutar oluşturuldu. Buna göre bağlanacak aylık 55 bin 769 liranın altında olamayacak. Tüm vazife malullerinin anne ve babalarına bağlanacak aylığın net tutarının da asgari ücretin altına düşmemesi sağlanacak. Gazi ve malullere yapılan ilave ödeme ise net asgari ücretin iki buçuk katına çıkarılacak. Böylece söz konusu ödemede yüzde 25 artış sağlanacak.

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Şehit aileleri ve gazi aylıklarına zam düzenlemesi

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Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar teklif Meclis'ten geçti: Ödemeler ve aylıklar artırılıyor