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17 yıllık düğümü radar raporu çözecek

17 yıllık düğümü radar raporu çözecek

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 04:04, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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17 yıllık düğümü radar raporu çözecek
Muhsin Yazıcıoğlu.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit olduğu şüpheli helikopter kazasıyla ilgili gözler, jetlerin uçuş verilerinin ele alıncağı bilirkişi raporuna çevrildi. Yapılan incelemelerde, bölgedeki radar kayıtlarıyla oynandığı ve bazı verilerin silindiği tespit edildi. Kazanın meydana geldiği sırada bölgede kol uçuşu yapan üç savaş uçağından “HH-721” kodlu jetin, radardan kaybolduktan 4 dakika 47 saniye sonra daha düşük irtifada ve daha yüksek hızla yeniden göründüğü belirlendi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009’da hayatını kaybettiği şüpheli kaza hakkındaki en büyük soru işareti, helikopterin uçuş saatlerinde bölgede bulunan askeri uçaklara ilişkin radar kayıtları. Kazadan 2 yıl sonra yapılan başvuru sonrasında Genelkurmay, olay saatinde yaşanan arıza nedeniyle radar kaydı bulunmadığını açıklamış, bölgedeki radar merkezlerinden alınan görüntülerin ise daha sonradan değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi gözler yeniden, bu kayıtlar üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesine çevrildi.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, bilirkişi raporunun, soruşturmanın seyrini değiştireceğini ifade etti. Ekici, helikopterin düştüğü sırada radar kayıtlarında “MJ-524”, “HK-046” ve “HH-721” iz numaralı F-16 ve F-4 tipi 3 savaş uçağının görüldüğü bilgisini verdi. Bu uçuşlarda görev alan pilotların son soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını kaydeden Ekici, “HH-721’de Ali Armağan ve Ahmet Turhan’ın bulunduğuna ilişkin Genelkurmay kaydı var. Onlar, ‘720 koduyla uçtuk, 721’le uçmadık’, yani ‘Sabah saat 10.00’da uçtuk, başka uçuşumuz yok, o sırada Sivas üzerindeydik’ diyorlar. Genelkurmay’dan gelen yazı ise HH-721’de Armağan ve Turhan’ın bulunduğunu söylüyor” diye konuştu. Genelkurmay'ın 2011’de, doğudaki bir arıza nedeniyle olay saatine ilişkin radar kayıtlarının bulunmadığını bildirdiğini anlatan Ekici, “Bize bütün radarların aynı anda arızalanmasının mümkün olmadığı, görüntülerin radar merkezlerinde bulunacağı söylendi. Gaziantep Softepe Radar Mevzi Komutanlığı, Şarkışla Radar Üssü ve Erzurum Dumlu Radar Mevzi radarlarına yöneldik. 2014’te Dumlu’da, Genelkurmay’ın göndermediği 4 dakika 47 saniyelik bölümü ekranda gördük” ifadelerini kullandı. Ekici, görüntülerde 3 jetin kaza yerine yaklaşık 32 km mesafede kol uçuşu yaptığını, HH-721’in radardan kaybolduktan 4 dakika 47 saniye sonra daha düşük irtifada ve daha yüksek hızla yeniden göründüğünü kaydetti.

KAYITLARLA OYNANMIŞ

Dumlu’daki NATO sisteminden radar kaydının ham haliyle alınamadığını belirten Ekici, “Teknik bilirkişiler görüntüleri bilgisayardan çıkaramadı. Bunun üzerine Erzurum’daki yerel bir televizyon kanalından HD kamera getirildi. Radar kaydı ekranda yeniden oynatıldı ve dışarıdan kamerayla kayda alındı” dedi. Daha sonra Genelkurmay Harekat Merkezi, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi ve Ahlatlıbel Radar Mevzi Komutanlığı’na gittiklerini anlatan Ekici, “Hava Kuvvetleri’nde bize gösterilen görüntüler, Dumlu’da izlediğimiz kayıttan gözle görülür biçimde farklıydı. Bu farklılığı tutanağa geçirdik. Diyarbakır’daki incelemede ise sunuculara format atıldığı söylenerek olay dönemine ait görüntüler verilmedi. Şimdi bu çelişkileri değerlendirecek raporu bekliyoruz” diye konuştu.

2 YILDIR BEKLİYORUZ

Bilirkişi raporunun, soruşturmanın seyrini değiştireceğini vurgulayan Ekici, daha önce hazırlanan raporda “HH-721” kodlu jetin helikopteri düşürmediği yönünde görüş bildirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: “Kahramanmaraş Savcılığı’nın yaptırdığı son keşfe ilişkin raporu 2 yılı aşkın süredir bekliyoruz. Yeni rapor, ‘HH-721 helikopteri düşürmüş olabilir’ derse, dosya çözülür. Çünkü radar görüntülerindeki dalış ve yeniden yükseliş çok net.”



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Başlıklar :Muhsin YazıcıoğluSoruşturmabilirkişi raporu
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